В Башкирии ищут инвестора на производство биодобавок за 227 млн рублей

Корпорация развития Башкирии предложила инвесторам создать импортозамещающее производство биологически активных добавок в особой экономической зоне «Алга». Приблизительные инвестиции оцениваются в 227 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства республики. Срок окупаемости проекта, предварительно, составит пять лет. Производство позволит организовать 38 новых рабочих мест.

ОЭЗ «Алга», управляющей компанией которой является Корпорация развития Башкирии, создана в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. В ОЭЗ зарегистрированы 12 резидентов с общим объемом инвестиций около 42 млрд руб. В качестве мер поддержки инвесторам предоставляется возможность применения ускоренной амортизации и понижающего коэффициента на аренду участков. Также особый статус территории позволяет резидентам получить налоговые льготы и таможенные преференции.

Венера Хисамова

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