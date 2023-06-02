В Геленджике в 2022 году собрали 62 млн рублей в рамках курортного сбора

В Геленджике объем курортного сбора в 2022 году достиг 62 млн руб. Количество объектов, на которых он действует, увеличили с 857 до 898. Об этом сообщает глава города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

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Сейчас в Геленджике ведутся работы по заключению контрактов по курортному сбору еще на шести объектах.

Как отмечает господин Богодистов, в 2022 году благодаря курортному сбору удалось благоустроить четыре новых территории. В частности, сейчас ведутся работы на набережной сел Дивноморское и Кабардинка. До конца года новые общественные территории появятся на Михайловском перевале, в Архипо-Осиповке, Дивноморском и на хуторе Бетта.

Курортный сбор в Краснодарском крае действует после принятия соответствующего закона с 2018 года. Взнос взимается с приезжих, сумма не может превышать 100 руб. в сутки. Средства от курортного сбора поступают в бюджет региона на благоустройство, ремонт и содержание объектов туристической инфраструктуры, а также проектирование и строительство новых.

Олег Исаев

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