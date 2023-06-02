Суд арестовал средства и имущество экс-владельца ГК «Госстрой» Кирилла Бадикова

Арбитражный суд Башкирии в качестве обеспечительных мер арестовал имущество и средства экс-депутата уфимского горсовета, бывшего владельца ГК «Госстрой» Кирилла Бадикова в пределах 371,4 млн руб. С соответствующим заявлением обратился конкурсный управляющий ООО «Литер 4» (признано банкротом в 2022 году, принадлежало господину Бадикову) Ильдар Ахметьянов. Наложен арест на нежилые помещения площадью 850,4 кв. м на улице Зорге, площадью 542,3 кв. на улице Большой Московской, на участок 2,8 тыс. кв. м в квартале, ограниченном улицами Сун-Ят-Сена, Айской, Большой Московской, продолжением улицы Бехтерева, где возводился проблемный ЖК «Московский».

В сентябре 2022 года Ильдар Ахметьянов подал заявление о привлечении контролирующих «Литер 4» лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам компании-банкрота на 371,4 млн руб. Следующее заседание по иску назначено на 19 июня. Суд, учитывая значительную сумму требований, для недопущения отчуждения ответчиком движимого и недвижимого имущества частично удовлетворил заявление. Конкурсный управляющий просил также арестовать имущество бывшей супруги предпринимателя Татьяны Бадиковой, однако в этой части суд не нашел оснований для принятия обеспечительных мер. В определении сообщается, что Ильдар Ахметьянов е представил документов, подтверждающих родственные или семейные отношения, связывающие Татьяну Бадикову с Кириллом Бадиковым, а также доказательств владения госпожой Бадиковой совместной собственности с ответчиком.

В марте прошлого года Кирилл Бадиков был задержан и заключен под стражу. В марте текущего года СКР по Башкирии предъявил ему, а также двум его подчиненным окончательное обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые похитили часть из 2,3 млрд руб. средств дольщиков.

Покупатели квартир в ЖК «Московский» получат компенсации от федерального Фонда развития территорий.

Влада Шипилова

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