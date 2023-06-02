Пиломатериалы горят в Красноярском крае на площади 8 тыс кв метров

В поселке Тасеево Красноярского края пожар произошел на площадке складирования отходов лесопиления. Сообщение о возгорании поступило в дежурные службы в 10:32 местного времени. Площадь возгорания составила 8 тыс. кв м, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Для защиты населенного пункта сделаны противопожарные разрывы. На месте пожара работают 63 человека и 18 единиц техники, включая вертолет Ми-8»,– говорится в сообщении. На горящие лесоматериалы сброшено 21 т огнетущащей жидкости.

Поселок расположен в северо-восточной части Красноярского края. На 2021 год в нем проживало 6,6 тыс. человек.

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Оксана Павлова