«Россети Тюмень» за три месяца пресекли хищения электроэнергии на 3,5 млн рублей

C января по март 2023 года энергетики выявили в Тюменском макрорегионе 23 случая безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом 1,45 млн киловатт-часов. Ущерб оценен в 3,5 млн рублей. Материалы по всем выявленным фактам «Россети Тюмень» направили в правоохранительные органы для поимки и наказания виновных.



Проблема незаконного подключения к сетям компании в большей степени распространена в Тюменской области. Для пресечения противоправных действий энергетики регулярно проводят совместные рейды со стражами порядка. Всего за 1 квартал 2023 года выявлено 7 фактов безучетного потребления электроэнергии и 16 случаев самовольного подключения к сетям энергокомпании.

Больше всего случаев выявлено в селе Перевалово Тюменского района. А самый крупный случай энерговоровства за прошедший период зарегистрирован в Тюмени. Житель самовольно подключил частный дом к инфраструктуре «Россети Тюмень» и похитил 390 тысяч киловатт-часов на 950 тысяч рублей.

Безучетное и бездоговорное потребление наносит ущерб всем участникам рынка электроэнергии. Любые несанкционированные действия на энергооборудовании приводят к негативным последствиям: в первую очередь, ухудшается качество электроснабжения добросовестных потребителей. Кроме того, это может стать причиной пожара, а самовольное подключение к высоковольтной линии – стоить нарушителям жизни и здоровья.