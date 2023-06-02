«Россети Тюмень» за три месяца пресекли хищения электроэнергии на 3,5 млн рублей

C января по март 2023 года энергетики выявили в Тюменском макрорегионе 23 случая безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии общим объемом 1,45 млн киловатт-часов. Ущерб оценен в 3,5 млн рублей. Материалы по всем выявленным фактам «Россети Тюмень» направили в правоохранительные органы для поимки и наказания виновных.
Проблема незаконного подключения к сетям компании в большей степени распространена в Тюменской области. Для пресечения противоправных действий энергетики регулярно проводят совместные рейды со стражами порядка. Всего за 1 квартал 2023 года выявлено 7 фактов безучетного потребления электроэнергии и 16 случаев самовольного подключения к сетям энергокомпании.
Больше всего случаев выявлено в селе Перевалово Тюменского района. А самый крупный случай энерговоровства за прошедший период зарегистрирован в Тюмени. Житель самовольно подключил частный дом к инфраструктуре «Россети Тюмень» и похитил 390 тысяч киловатт-часов на 950 тысяч рублей.
Безучетное и бездоговорное потребление наносит ущерб всем участникам рынка электроэнергии. Любые несанкционированные действия на энергооборудовании приводят к негативным последствиям: в первую очередь, ухудшается качество электроснабжения добросовестных потребителей. Кроме того, это может стать причиной пожара, а самовольное подключение к высоковольтной линии – стоить нарушителям жизни и здоровья.
СПРАВОЧНО:
Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.
Сообщить о случаях хищения электроэнергии или незаконного подключения к электросетям можно по круглосуточному единому номеру контактного центра 8-800-220-0220 (звонок анонимный).