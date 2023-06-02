Заместитель генпрокурора России проверил работу алюминиевого завода АО «РУСАЛ Красноярск»

В Красноярский край с рабочим визитом прибыл заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Правоохранитель побывал на алюминиевом заводе холдинга «РУСАЛ Красноярск» и оценил результаты модернизации производства и снижения выбросов в атмосферу, реализуемых в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

На предприятии ранее фиксировались превышения выбросов опасных веществ. В частности, суд обязывал компанию нормировать выбросы бензола, а ее руководители привлекались к административной и уголовной ответственности за несоблюдение экологических требований.

Зампрокурору компания отчиталась о завершении работ по внедрению технологий, созданию системы онлайн мониторинга и автоматического контроля выбросов.

Как отмечают в прокуратуре края, внедрение новых технологий производства позволило с 2011 года снизить суммарные выбросы предприятия на 13,7%, а гидрофторида – на 30%. В сравнении с 1980 годом они снижены в 4,5 раза.

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Лолита Белова