За сутки жители Прикамья перевели телефонным мошенникам почти 15 млн рублей

За минувшие сутки в Пермском крае зарегистрировано 19 преступлений, связанных с хищением денежных средств, совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. В общей сложности преступники завладели почти 15 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Злоумышленники звонили на стационарные номера пожилым людям, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и, под предлогом урегулирования вопроса о невозбуждении уголовного дела, предлагали передать им деньги. В общей сложности потерпевшие перевели аферистам 390 тыс. руб.

Кроме этого, были совершены мошенничества, которые непосредственно связаны с операциями по переводу денег со счетов граждан. Потерпевшие в возрасте от 20 до 67 лет (жители Перми, Соликамска, Чайковского, Кизела, Карагая) перечислили преступникам в общей сложности 14,6 млн руб. личных сбережений и кредитных средств.

Полицейские призывают граждан не быть излишне доверчивыми и с осторожностью относиться к телефонным звонкам от якобы сотрудников банков. «Никогда никому и ни под каким предлогом не сообщайте реквизиты своей банковской карты и не совершайте с ней сомнительные финансовые операции. Помните, что при возникновении каких-либо вопросов вы всегда можете обратиться в отделение банка или позвонить на бесплатную горячую линию по номеру, указанному на обратной стороне вашей карты»,— заявили в краевом ГУ МВД.