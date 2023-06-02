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Коммерсантъ FM
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«Выигрывать у фаворитов "Ростову" не впервой»

Владимир Осипов — о 30-м туре Российской премьер-лиги

Чемпионат России по футболу завершится в эту субботу. Судьба серебряных и бронзовых медалей определится в последнем, 30-м туре. На призовые места претендуют ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Кто из них возьмет награды, а кто останется вне призовой тройки? Шансы команд оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Главные матчи в последнем туре РПЛ — это противостояние ЦСКА и «Ростова» в Москве и встреча «Крыльев Советов» и «Спартака» в Самаре. Именно в этих играх решится судьба медалей. Причем, кто бы что ни говорил о важности только первой позиции в турнирной таблице, футбольный эксперт Андрей Аршавин считает, что распределение мест важно в первую очередь для болельщиков: «Здесь два непримиримых соперника — это ЦСКА и "Спартак". И, безусловно, для болельщиков все равно очень важны даже потом отношения между собой — кто из них выше, а кто ниже».

«Нижний» не пустил «Спартак» выше

«Нижний» не пустил «Спартак» выше

Букмекеры практически не сомневаются, что на второй строчке в итоге окажется ЦСКА. Коэффициент в «Лиге ставок» на такой исход всего 1,25. Для сравнения: второе место «Спартака» идет за 6,5, а «Ростова» — аж за 10. Мнения же экспертов по этому вопросу расходятся. Например, Андрей Аршавин уверенно говорит о втором месте ЦСКА: «Самые лучшие шансы у ЦСКА, они играют дома. И несмотря на то, что с "Ростовом", все в их руках». А вот у известного футболиста «Зенита» Владислава Радимова возникают сомнения: «Месяц назад я бы сказал, что ЦСКА выиграет серебро. А сейчас с большой долей вероятности скажу обратное».

Выигрывать у клубов, которые считаются фаворитами, «Ростову» не впервой. В предпоследнем туре команда Валерия Карпина взяла верх над «Ахматом», который казался сильнее. ЦСКА, конечно, не «Ахмат». Владимир Федотов создал серьезную команду, которая даже «Зенит» обыгрывала со всеми их многомиллионными бразильцами. В «Лиге ставок» коэффициенты на победу клубов несопоставимы: 1,5 на ЦСКА и 6,5 на «Ростов».

Только вот на южан ответственность не давит. Команда уже прыгнула выше головы, и главный тренер Валерий Карпин говорит об этом открыто: «Одной фразой, наверное, можно резюмировать. Если бы мне кто-то сказал до сезона, что мы будем в пятерке даже, я бы покрутил у виска и сказал, что человек сумасшедший».

Так что «Ростов» болельщики в любом случае будут носить на руках. Если же проиграют армейцы, критика неизбежна, ведь красно-синие в случае поражения могут вообще остаться вне первой тройки, так же, кстати, как и «Спартак». Поездка в Самару вряд ли получится для команды Гильермо Абаскаля легкой прогулкой. К тому же «Крылья» пытаются любыми путями избежать стыковых матчей и сделают все, чтобы огорчить народную команду.

Чемпион по доходам

Чемпион по доходам

Букмекеры не видят в этой игре фаворита. Коэффициенты как на победу «Крыльев», так и «Спартака» в «Лиге ставок» практически равные — примерно 2,7. Даже невыразительная игра самарцев в предыдущих матчах не изменила положение вещей. Ведь красно-белые сейчас очень нестабильны, уверен футбольный эксперт Руслан Пименов: «Тем и отличается нынешний "Спартак" — они могут как обыграть любую команду, так и сыграть вничью или проиграть аутсайдерам вообще».

Среди остальных матчей 30-го тура РПЛ выделяется вывеска «Зенит»—«Факел». Воронежский клуб с Вадимом Евсеевым доказал, что на эмоциях может обыгрывать кого угодно. И немотивированный «Зенит» без бразильцев должен испытать на себе это волну. Без сомнения, дома сине-бело-голубые фавориты, что подчеркивают коэффициенты в «Лиге ставок», где победа чемпиона идет за 1,75, а «Факела» — чуть меньше 4,5.

Но взглянуть на то, как самый бюджетный клуб РПЛ будет справляться с самой богатой командой чемпионата, любопытно.

Кстати, полноценно посмотреть в 30-м туре можно будет только один матч, так как все встречи начнутся в одно и то же время — в субботу в 17:00. Общедоступный телеканал «Матч ТВ» будет вести перекличку со всех стадионов страны. Встречу ЦСКА—«Ростов» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер», а игру «Крылья Советов»—«Спартак» можно увидеть на канале «Футбол 1».

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