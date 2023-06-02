В воздухе Челябинска зафиксировано сверхнормативное содержание сероводорода

В Челябинске снова появился смог и неприятный запах. Концентрация загрязняющих веществ превышает норму. Появление «дымки» связно с природными пожарами, утверждают в министерстве экологии Челябинской области.

«Сегодня, 2 июня, по данным спутниковых систем, в верхних слоях атмосферы над всем Уралом и частью Поволжья фиксируется дымка от природных пожаров, которые происходят на указанных территориях»,– говорится в сообщении ведомства.

По данным единой системы мониторинга за качеством атмосферного воздуха, общий фон концентраций загрязняющих веществ в Челябинске повышен. Утром были зафиксированы превышения по сероводороду на 0,16 ПДК в районе поселка Першино, по формальдегиду – на 0,4 ПДК в поселке Смолеозерном. Днем превышен показатель по сероводороду — на 0,5 ПДК в Металлургическом районе. Информация передана в надзорные органы для дальнейшего реагирования.

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