Собственник «Дома Сахарова» в центре Уфы планирует пристроить к нему высотку

Предприниматель Александр Логинов намерен пристроить 20-этажный жилой дом к принадлежащему ему объекту культурного наследия регионального значения «Дом Сахарова». Двухэтажный памятник архитектуры расположен в центре города в доме №61 по улице Чернышевского.

Как стало известно «Ъ-Уфа», инвестор планирует возвести высотку с подземным паркингом в рамках развития квартала, ограниченного улицами Чернышевского, Аксакова, Красина и Гоголя. «Дом Сахарова» предприниматель собирается приспособить под размещение объектов дополнительного образования.

Концепция проекта рассматривалась в мэрии Уфы, предпринимателю было рекомендовано ознакомить с планами строительства жителей квартала. В настоящее время по адресу объекта культурного наследия расположено ООО «Мега-инвест», руководителем и бенефициаром которого является зарегистрированный в Пермском крае предприниматель Александр Логинов.

В декабре 2022 года правительство Башкирии утвердило границы зоны охраны «Дома Сахарова». В границы территории зоны регулирования застройки входит территория, прилегающая с южной и восточной сторон к памятнику культуры. В частности, запрещается размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, вышек сотовой связи, использование сплошных ограждений, непосредственно примыкающих к объекту культурного наследия.

«Мега-инвест» занимается оптовой торговлей. В 2022 году прибыль компании составила 20,59 млн руб. при выручке 48 млн. Александр Логинов занимается управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Наталья Балыкова

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