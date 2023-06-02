В Ярославской области достаточно вакцины против кори

В Ярославской области количество вакцины против кори превышает план по иммунизации, сообщили «Ъ-Ярославль» в департаменте здравоохранения и фармации региона. Запас противокоревой вакцины для проведения подчищающей иммунизации и вакцинации запланированных контингентов в рамках Национального календаря профилактических прививок составляет 3500 доз.

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«В рамках подчищающей иммунизации запланировано привить 1921 человека (дети и взрослые, не привитые ранее, и мигранты), по состоянию на 29 мая привито 1241 человек. Плановая вакцинация будет проводится до конца года»,— рассказали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области в 2023 году выявили три случая кори.

Антон Голицын