За летний сезон в Сочи планируют провести более 200 крупных мероприятий

В Сочи в летнем сезоне планируется провести более 200 крупных музыкальных фестивалей и концертов, театральных гастролей, выставок и крупных спортивных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Наша основная задача — обеспечить удобную транспортную логистику, четкую работу всех систем жизнеобеспечения, высокий уровень санитарного порядка, принять необходимые меры безопасности»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В июне в Сочи отметят День России и День молодежи, а также проведут серию памятных акций в годовщину начала Великой Отечественной войны. На следующей неделе на курорте пройдут заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета. Ожидается, что в них примут участие представители десяти стран.

На время проведения заседаний в Сириусе введены временные ограничения для движения грузовиков массой более 3,5 тонны. Они будут действовать с 6 часов 6 июня и до 24 часов 10 июня. В эти дни ночью для большегрузов откроют движение от поста Магри до границы с Абхазией по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи, а также по региональным и муниципальным дорогам.

Татьяна Ручкина

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