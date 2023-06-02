Для развития наземного метро в Екатеринбурге выделят дополнительное финансирование

Железнодорожному и Октябрьскому районам Екатеринбурга выделят из городского бюджета 15,7 млн руб. на развитие инфраструктуры наземного метро. По данным е1.ru, эти средства направят на обустрование подходов к станциям «ВИЗ», «Шувакиш» и «Шарташ».

На станция ВИЗ к осени 2023 года сделают дополнительный пересадочный узел, для чего будут обустроены остановка для общественного транспорта и парковочное карманы.

Напомним, СвЖД презентовала концепцию «наземного метро» в 2021 году. Планируется, что оно объединит Екатеринбург и его города-спутники: Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Березовский, Арамиль, Сысерть, Ревду и Первоуральск. Стоимость строительства «наземного метро» составит более 100 млрд руб. Маршруты будут выполняться на электропоездах «Ласточка». Часть линии городской электрички пройдет под землей.

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