Selectel и MSK-IX представили решение для повышения скорости и безопасности использования облачных сервисов

Благодаря партнерству Selectel и MSK-IX пользователи платформы Instanet компании MSK-IX получат быстрый и защищенный доступ ко всем облачным сервисам от Selectel.



1 июня 2023, Москва: Selectel, ведущий российский провайдер IТ-инфраструктуры, и компания MSK-IX, крупнейшая платформа обмена трафиком в России, заключили договор о сотрудничестве в рамках услуги Cloud Connect. Партнерство между компаниями позволит клиентам быстрее и удобнее объединять собственную геораспределенную IT-инфраструктуру и инфраструктуру в Selectel через настройку безопасного канала связи, используя платформу MSK-IX.

Cloud Connect — услуга компании MSK-IX, предоставляемая на платформе Instanet. Решение обеспечивает быстрый и защищенный доступ к облачным сервисам для компаний и организаций из различных секторов экономики. Сервис позволит быстро настроить связность с любыми продуктами Selectel, среди которых облачные и выделенные серверы, облачное хранилище, виртуализация на базе VMware и другие услуги. Для этого используется зарезервированное предварительно настроенное соединение в Санкт-Петербурге и Москве между Selectel и MSK-IX. Сетевая связность обеспечивается через транковые порты с выделенными VLAN со стороны платформы MSK-IX и присоединяется к инфраструктуре Selectel — через глобальный роутер L3VPN.

Решение устраняет возможные проблемы с доступностью, стабильностью и скоростью интернет-соединения, с которыми могут сталкиваться пользователи корпоративных облачных сервисов. При этом инфраструктура клиента может находиться в различных регионах России. Подключение к услуге доступно на всех узлах MSK-IX.

Cloud Connect позволит эффективнее использовать облачные сервисы Selectel: клиенты получат доступ к персонализированным решениям для хранения и обработки данных и выполнения других бизнес-задач. При этом обеспечивается высокий уровень безопасности и защиты информации, что является важным требованием для большинства компаний.

«Сотрудничество Selectel и MSK-IX — это очередной этап развития облачных сервисов в России. Объединение усилий двух компаний позволит клиентам получить максимальную выгоду от использования cloud-based сервисов и обеспечить безопасный, удобный и надежный обмен данными. Мы надеемся на успех проекта и дальнейшее расширение взаимовыгодного партнерства», — отметил технический директор компании Selectel Кирилл Малеванов.

«Мы продолжаем расширять портфель услуг для своих клиентов и уверены, что сотрудничество с компанией Selectel будет успешным и поможет эффективно решить ключевые задачи по работе с облачными сервисами для участников нашей пиринговой сети», — заявил генеральный директор компании MSK-IX Евгений Морозов.

О компании Selectel Selectel — ведущий провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров. Компания занимает лидирующие позиции на рынке выделенных серверов и приватных облаков, управляет облачной платформой собственной разработки и входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS в России. Selectel предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Продукты компании позволяют бизнесу отказаться от капитальных затрат на собственную IT-инфраструктуру, обеспечить её масштабируемость и высокую производительность. Selectel работает на рынке с 2008, на сегодняшний день у компании более 23 000 клиентов. Подробнее на сайте: selectel.ru

О компании MSK-IX MSK-IX – крупнейшая по количеству участников на пиринговой сети платформа обмена трафиком в России, входит в топ-10 крупнейших точек обмена трафиком в мире. Ежедневно объем трафика в ее сети превышает 4,5 Тбит/с, а в моменты пиковой нагрузки его значение составляет более 5,6 Тбит/с. Продукты MSK-IX используют более 800 организаций из 100 городов и 20 стран. Клиентами компании являются операторы связи, медиахолдинги, социальные сети, поисковые системы, видеопорталы, провайдеры облачных сервисов, корпоративные и научно-образовательные сети, которые используют продукты MSK-IX для развития, взаимодействия, масштабирования сетей и построения собственных сервисов. Компания MSK-IX была основана в 1995 году с целью создания первого Internet eXchange в стране, чтобы объединить российский интернет-сегмент.

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