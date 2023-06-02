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В Краснодаре на Зиповской изменится схема движения автотранспорта

На улице Зиповской в краевой столице со 2 по 4 июня из-за ремонта изменится схема движения автотранспорта, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Временные изменения введут на участке улицы, где проводится реконструкция — от улицы им. Байбакова до ул. Московской. Ограничения начнут действовать с 22:00 2 июня до 22:00 4 июня. Движение транспорта будет реорганизовано для переустройства инженерных сетей.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин, это один из самых сложных этапов реконструкции. Без него невозможно будет в будущем проводить работы. Далее темпы работ ускорят.

Кроме того, поменяется схема движения автобусного маршрута №20 в обоих направлениях. Общественный транспорт будет объезжать реконструируемый участок от ул. Российской по улицам Зиповской, им. Байбакова, им. Карякина до ул. Московской и далее снова продолжит движение по установленному маршруту.

Участок ул. Зиповской реконструируют в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» за счет средств регионального бюджета. Дорога будет расширена до четырех полос. По обеим сторонам проезжей части обустроят тротуары, проведут сети наружного освещения, а для любителей велоспорта будут сделаны велодорожки.

Андрей Пугачев

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