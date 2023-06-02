Власти Казани утвердили проект планировки первой очереди второй ветки метро

В Казани был утвержден проект планировки первого участка второй линии метро. Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии.

В документе значатся четыре части. Речь идет о проекте планировки территории и положении о размещении участка метро с перечнем координат, а также о части проекта межевания территории в графическом и текстовом виде.

Проект межевания разработан на основании проекта планировки и кадастрового плана территории. Общая площадь составляет 57,2016 га.

Напомним, первый участок второй линии казанского метро планируют запустить в 2027 года. Он будет состоять из четырех станций: «Тулпар», «Зилант», «100-летие ТАССР» и «Академическая».

"Ъ-Казань"