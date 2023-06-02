С начала года рост ВРП на Кубани составил 103%

С января по апрель включительно рост валового регионального продукта в Краснодарском крае составил 103%. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась отметил, что фактические темпы роста реального ВРП превышают показатели базового прогноза. По его словам, это является достаточной предпосылкой для достижения всех поставленных задач.

Наибольший рост отмечается в отрасли оптовой торговли — 118%, строительстве — 109,3% и сельском хозяйстве —104,5%. Индекс промышленного производства региона по итогам апреля составил 110,6%. Объем услуг по транспортировке и хранению — 109,5%.

Среднемесячная зарплата одного работника по итогам четырех месяцев составляет 51,3 тыс. руб. Это на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень безработицы на Кубани остается на уровне 0,5%.

Татьяна Ручкина

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