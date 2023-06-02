Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре отменен старт полумарафона «ЗаБег.РФ»

Организаторы полумарафона «ЗаБег.РФ» сообщили об отмене старта полумарафона «ЗаБег.РФ» в Краснодаре, который должен был состояться 4 июня, информация размещена на страницах организаторов полумарафона в социальных сетях.

Разрешение на мероприятие было отозвано руководством Краснодарского края по соображениям безопасности.

«Знаем, что сейчас вы расстроены, ведь до «ЗаБега» оставалось всего три дня и каждый из вас готовился и ждал его. Для нас запрет на проведение мероприятия также стал неожиданным, но мы до последнего старались сделать все возможное и даже больше, чтобы он состоялся», – говорится в сообщении оргкомитета. Жителям Краснодара организаторы спортивного мероприятия предлагают принять участие в полумарафоне, приехав 4 июня в Ростов-на-Дону.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» ежегодно проводится с 2017 года, участники мероприятия стартуют синхронно в разных городах России и пробегают 21 км. В забеге участвуют более 150 тыс. человек из восьмидесяти пяти городов.

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...