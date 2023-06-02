В Краснодаре отменен старт полумарафона «ЗаБег.РФ»

Организаторы полумарафона «ЗаБег.РФ» сообщили об отмене старта полумарафона «ЗаБег.РФ» в Краснодаре, который должен был состояться 4 июня, информация размещена на страницах организаторов полумарафона в социальных сетях.

Разрешение на мероприятие было отозвано руководством Краснодарского края по соображениям безопасности.

«Знаем, что сейчас вы расстроены, ведь до «ЗаБега» оставалось всего три дня и каждый из вас готовился и ждал его. Для нас запрет на проведение мероприятия также стал неожиданным, но мы до последнего старались сделать все возможное и даже больше, чтобы он состоялся», – говорится в сообщении оргкомитета. Жителям Краснодара организаторы спортивного мероприятия предлагают принять участие в полумарафоне, приехав 4 июня в Ростов-на-Дону.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» ежегодно проводится с 2017 года, участники мероприятия стартуют синхронно в разных городах России и пробегают 21 км. В забеге участвуют более 150 тыс. человек из восьмидесяти пяти городов.

Анна Перова, Краснодар