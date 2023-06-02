В Башкирии планируют создать охранные зоны озер Аслы-куль и Кандры-куль

Министерство природопользования и экологии Башкирии ищет исполнителя для проведения комплексного экологического обследования прилегающих к природным паркам «Аслы-Куль» и «Кандры-Куль» территорий с подготовкой научного обоснования их особой ценности для создания охранных зон, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 1,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 13 июня. Работы профинансирует бюджет республики.

Согласно технической документации, исполнитель должен, в частности, до 30 ноября дать комплексную оценку состояния прилегающих территорий к двум природным паркам, определить границы последних и составить рекомендации по установлению там режима охраны.

Целью этих работ является предотвращение неблагоприятных антропогенных воздействий как на сами природные парки, так и на прилегающие к ним участки и водные объекты.

Места выполнения работ: Альшеевский, Белебеевский, Буздякский, Давлекановскийи Туймазинский районы республики.

Венера Хисамова

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