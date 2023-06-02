В Краснодаре обнаружили работавшую без лицензии бьюти-клинику

В Центральном округе краевой столицы работники прокуратуры обнаружили косметологическую клинику, которая оказывала услуги без соответствующей лицензии, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.freepik.com Фото: ru.freepik.com

О незаконной работе медицинского учреждения в надзорном ведомстве узнали после обращения директора медицинской организации из Красноярска. Мужчина рассказал, что краснодарская фирма использовала название его сибирской организации и его лицензию.

Как выяснили в прокуратуре края, подобным плагиатом занималась местная индивидуальная предпринимательница. Женщина организовала платный прием населения и оказывала косметологические услуги с использованием медицинского оборудования. При этом необходимые разрешительные документы на право использования оборудования, регистрационное удостоверение Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на медицинское изделие, а также соответствующее руководство по эксплуатации предпринимательница не предоставила. Более того, на оборудовании даже не было необходимой маркировки.

После проведенной проверки предпринимательницу оштрафовали по двум статьям КоАП — за нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий (ст. 6.28 КоАП РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ).

Кроме того, прокуратура инициировала еще две проверки — в налоговой службе по факту неуплаты налогов и в полиции по месту регистрации предпринимательницы.

Андрей Пугачев