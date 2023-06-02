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Несколько домов повреждены в Курске после атаки беспилотников

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о последствиях атаки украинских беспилотников на Курск. По данным главы региона, был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов. Пострадавших нет.

Фото: https://t.me / gubernator_46

Фото: https://t.me / gubernator_46

«Завершаем подсчеты стоимости ущерба — всем окажем максимально быструю помощь. Хочу поблагодарить расчеты ПВО за работу! Парни, вы лучшие!»,— написал господин Старовойт в своем telegram-канале.

Насколько украинских беспилотников, напомним, были сбиты ПВО рядом с Курском в ночь на 2 июня.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 июня

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Сергей Калашников

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