Казанской теннисистке запретили выступать на «Ролан Гаррос» в форме с логотипом «Татнефти»

Казанской теннисистке Веронике Кудерметовой не разрешили выступать на «Ролан Гаррос» в форме с логотипом «Татнефти». Об этом сообщает sport.pl со ссылкой на организаторов турнира.

По данным издания, такое решение объясняется правилами, которые действуют во ФРанции, поскольку в данной стране под запретом находится любая реклама, которая нарушает правила правительства. «„Татнефть“ находится в этом списке, и показ логотипа компании на Roland Garros не допускается», — уточняет источник.

«Татнефть» является спонсором госпожи Кудерметовой с 2021 года. С тех пор она выступает в форме с логотипом компании.

"Ъ-Казань"