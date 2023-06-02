Департамент культуры Липецка возглавила фотограф Ирина Хожаинова

Исполняющим обязанности руководителя департамента культуры и туризма мэрии Липецка назначена известный в городе фотограф Ирина Хожаинова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Возглавлявший департамент с января этого года Иван Хромых был назначен на директора муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система» города Липецка.

Госпожа Хожаинова родилась в 1986 году в Липецке. В 2009-ом окончила магистратуру Липецкого государственного педагогического университета имени Семенова-Тян-Шанского по специальности «Отечественная история». С 2021 года была куратором и исполнительным директором галереи современного искусства «Буксир».

Сергей Калашников

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