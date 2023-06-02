Краевая компания получит 18,6 млрд рублей кредита на строительство многофункциональной спортивной арены

Краевая компания «Пермь-Арена» подписала кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ» на финансирование многофункциональной спортивной арены. Как сообщает пресс-служба Фонда развития Пермского края, размер финансирования проекта со стороны Банка «ДОМ.РФ» составит 18,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд развития Пермского края Фото: Фонд развития Пермского края

Теперь «Пермь-Арена» займется подбором подрядчика по возведению многофункциональной спортивной арены. «Планируем, что уже летом техника выйдет на площадку»,— добавил гендиректор Фонда развития Пермского края (ФРПК) Алексей Бураков.

Напомним, что «Пермь-Арена» является дочерней компанией ФРПК. Проект многофункциональной спортивной арены предполагает возведение пятиэтажного здания с главной ареной 36х66 м, а также трибунами на 10,5 тыс. зрителей. Кроме того, планируется построить дополнительную тренировочную арену 30х60 м с временными трибунами на 500 мест, а также игровыми тренировочными залами и административными помещениями. Как сообщалось ранее, совокупные затраты на реализацию проекта могут составить 27,2 млрд руб.