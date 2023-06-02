В Челябинске передали в суд дело о гибели крановщика в ЖК «Манхэттен»

Завершено расследование уголовного дела по факту гибели машиниста башенного крана на строительной площадке жилого комплекса «Манхэттен» в Челябинске. Двое сотрудников компании-застройщика «ГрандКран» обвиняются в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека. Материалы дела передали на рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска, сообщают в прокуратуре региона.

Падение башенного крана, в результате которого погиб находившийся в нем машинист, произошло 3 марта 2022 возле дома №13 по улице Героя России Александра Яковлева. Как считает следствие, управляющий и инженер по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин ООО «ГрандКран» не организовали должный контроль за соблюдением работниками требований безопасности при проведении работ и трудовой дисциплины. В связи с этим к управлению техникой был допущен не прошедший медкомиссию и не ознакомленный с правилами деятельности машинист. При выполнении работ по устройству рельсового пути, не оборудованного ограничителями хода и тупиковыми упорами, кран опрокинулся.

В результате падения машинист погиб на месте. Башенный кран получил множество повреждений и стал неработоспособен. Ущерб арендодателю техники превысил 3,5 млн руб.

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