На реконструкцию участка улицы им. Галле в Уфе выделят до 906 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы ищет подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции участка улицы имени города Галле: от улицы Комсомольской до проспекта Юлаева, включая существующую транспортную развязку, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 906 млн руб. Итоги аукциона подведут 27 июня. Работы профинансируют из республиканского и городского бюджетов.

Согласно технической документации, подрядчик должен до 30 ноября 2025 года снести жилые строения на объекте, отремонтировать путепровод, нанести дорожную разметку, посадить деревья и газон, установить автобусные остановки, светофорные объекты и дорожные знаки, переустроить инженерные сети. Протяженность участки дороги составляет 1 км.

Венера Хисамова

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