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Краевой суд вновь подтвердил законность увольнения экс-преподавателя Пермского филиала НИУ ВШЭ

Краевой суд признал законным решение Мотовилихинского суда Перми об увольнении бывшего преподавателя Пермского филиала НИУ ВШЭ Динары Гагариной. Об этом сообщает «Новый компаньон». Ранее апелляция оставила в силе постановление этого же районного суда об увольнении госпожи Гагариной с должности доцента вуза.

Фото: страница Динары Гагариной в соцсети

Фото: страница Динары Гагариной в соцсети

В октябре 2022 года у госпожи Гагариной возникли проблемы с руководством Пермского филиала НИУ ВШЭ. После ее постов в соцсетях с критикой специальной военной операции (СВО) России на Украине ее отстранили от руководства магистерской программой «Цифровые методы в гуманитарных науках», а в начале декабря уволили из вуза.

В начале февраля 2023 года Динара Гагарина сообщила, что ею заинтересовались полицейские: вызывали в отдел, а также приходили домой, но не застали ее там. Позже бывшая преподаватель пермского филиала ВШЭ вместе с семьей уехала в Казахстан.

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