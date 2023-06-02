Спрос на аниматоров в Ижевске вырос на 161%

В столице Удмуртии спрос на услуги по организации детских праздников вырос на 79%, сообщает пресс-служба Авито Услуги. При этом наиболее значительно за апреля-май увеличился интерес к аниматорам — 161%. Самыми популярными персонажами стали Чебурашка, Три кота и Белый мишка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На второй позиции по полярности оказались фотографы и видеографы, пользоваться услугами которых стали на 147% активнее. Интересуют ижевчан и услуги декораторов, изготавливающих фотозоны и тематический декор, — к ним обращаются на 140% чаще по сравнению с прошлым годом.

Для организации праздника на группу детей родители в этом году чаще приглашают ведущих и диджеев, спрос на услуги которых стал больше на 35% и 138% соответственно. Еще один популярный запрос — выездные мастер-классы. Наибольший интерес вызывают мастер-класс по лепке из глины и по изготовлению мягкой игрушки. Спрос вырос на 49% за год.