Пчеловод из Татарстана отсудил 400 тысяч рублей у агрофирмы за гибель пчел

Пчеловод из Татарстана Нурулла Закиров выиграл судебный процесс у компании «Северный», отсудив у нее свыше 400 тыс. руб. за гибель пчел, передает «Реальное время».

По словам господина Закирова, в первый раз мор пчел у него был зафиксирован в 2021 году, тогда погибли почти все насекомые, ситуация повторилась в 2022--м. Сам он заявил, что у него маленькая пенсия, и все издержки он оплатить сам не смог бы. Вскоре к нему обратились представители РОО «Пчеловоды Татарстана», предложив свою помощь. После этого пчеловодам пришлось созывать специальную комиссию с ветеринаром, пчеловодом-специалистом, работником Россельхознадзора или Роспотребнадзора, представителем районного сельхозуправления, участковым и агрономом сельхозпредприятия, и каждый шаг должен был быть задокументирован.

Сам господин Закиров оценил потери в 340 тыс. руб., добавив в иск судебные издержки и цену экспертиз. Теперь агрофирма должна выплатить ему свыше 400 тыс. руб. Однако решение еще не вступило в силу, и компания может его обжаловать.

"Ъ-Казань"