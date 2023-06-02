«Люди с доходов, которые они направили на покупку жилья, налог уже заплатили»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает, что компенсации, которые получают дольщики в ходе банкротства застройщика, будут освобождены от НДФЛ. Льгота предоставляется тем, кто имеет требования о передаче жилых или нежилых помещений, машино-мест, включенных в реестр таких требований. Документ комментирует гендиректор Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация “Северная Столица“» Валерия Герасименко.



Валерия Герасименко

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«Согласно нормам закона, при банкротстве застройщиков налогом не облагаются доходы, полученные участниками долевого строительства за счет имущества Фонда развития территорий (ФРТ). Подобная льгота предоставляется тем дольщикам, у которых есть включенное в реестр требование о передаче жилых/нежилых помещений или машино-мест. Новый закон предлагает расширить существующее положение и подразумевает освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с реализованных дольщиками компенсаций, полученных от региональных властей в соответствии с законодательством субъектов РФ.

Принятый закон нельзя назвать революционным, поскольку он завершает формирование новой системы отношений в сфере ЖКХ на основе предыдущих принятых законов. По мнению авторов законопроекта, нововведения помогут восстановить социальную справедливость в отношении граждан, которые пострадали в результате инвестиций в строительство проблемных домов.

Любые денежные средства, полученные физическим лицом в соответствии с налоговым кодексом по общему правилу признаются доходом, с которого платится налог. Соответственно в текущий момент и эти компенсационные выплаты дольщикам по общему правилу подлежали бы налогообложению, но это неправильно, так как это не доход, а компенсационная выплата. Дольщики с доходов, которые они ранее направили на покупку жилья, налог уже заплатили. В текущей ситуации (когда жилье стало проблемным) получается, что с одних и тех же сумм нужно заплатить налог дважды. Этот законопроект как раз и решает эту несправедливость».

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