«Люди с доходов, которые они направили на покупку жилья, налог уже заплатили»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает, что компенсации, которые получают дольщики в ходе банкротства застройщика, будут освобождены от НДФЛ. Льгота предоставляется тем, кто имеет требования о передаче жилых или нежилых помещений, машино-мест, включенных в реестр таких требований. Документ комментирует гендиректор Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация “Северная Столица“» Валерия Герасименко.
«Согласно нормам закона, при банкротстве застройщиков налогом не облагаются доходы, полученные участниками долевого строительства за счет имущества Фонда развития территорий (ФРТ). Подобная льгота предоставляется тем дольщикам, у которых есть включенное в реестр требование о передаче жилых/нежилых помещений или машино-мест. Новый закон предлагает расширить существующее положение и подразумевает освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с реализованных дольщиками компенсаций, полученных от региональных властей в соответствии с законодательством субъектов РФ.
Принятый закон нельзя назвать революционным, поскольку он завершает формирование новой системы отношений в сфере ЖКХ на основе предыдущих принятых законов. По мнению авторов законопроекта, нововведения помогут восстановить социальную справедливость в отношении граждан, которые пострадали в результате инвестиций в строительство проблемных домов.
Любые денежные средства, полученные физическим лицом в соответствии с налоговым кодексом по общему правилу признаются доходом, с которого платится налог. Соответственно в текущий момент и эти компенсационные выплаты дольщикам по общему правилу подлежали бы налогообложению, но это неправильно, так как это не доход, а компенсационная выплата. Дольщики с доходов, которые они ранее направили на покупку жилья, налог уже заплатили. В текущей ситуации (когда жилье стало проблемным) получается, что с одних и тех же сумм нужно заплатить налог дважды. Этот законопроект как раз и решает эту несправедливость».
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