Покупку 16 электробусов для общественного транспорта Перми оценили в 751 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на поставку пассажирских электробусов большого класса. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

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Как указано в техническом задании, всего требуется поставить 16 электробусов вместимостью не менее 85 пассажиров каждый. Электробусы должны быть оборудованы системой речевого и визуального информирования пассажиров, спутниковой навигацией, видеонаблюдением, системой контроля режима труда и отдыха водителя, системой подсчета пассажиропотока, валидаторами, зарядными устройствами для мобильной техники, климат-контролем воздуха.

Электробусы необходимо поставить в срок до 15 ноября 2023 года. Максимальная цена контракта определена в 751,3 млн руб.