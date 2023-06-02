Причиной отключения электричества в районах Ижевска стало попадании птицы в оборудование

В столице Удмуртии жители ряда районов остались без электричества. В социальных сетях сообщения об инциденте поступают от горожан из Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
По словам очевидцев, отключение электричества приостановило работу предприятий.
В пресс-службе «Удмуртэнерго» пояснили, что причиной стало технологическое нарушение на подстанции «Машзавод» из-за попадания птицы в оборудование энергообъекта. Она питает часть потребителей Ленинского района. В настоящее время на месте работают ремонтные бригады. Восстановить электроснабжение планируется в течение ближайшего часа.
В настоящее время электроснабжение восстановили.