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обновлено 09:54

Причиной отключения электричества в районах Ижевска стало попадании птицы в оборудование

В столице Удмуртии жители ряда районов остались без электричества. В социальных сетях сообщения об инциденте поступают от горожан из Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам очевидцев, отключение электричества приостановило работу предприятий.

В пресс-службе «Удмуртэнерго» пояснили, что причиной стало технологическое нарушение на подстанции «Машзавод» из-за попадания птицы в оборудование энергообъекта. Она питает часть потребителей Ленинского района. В настоящее время на месте работают ремонтные бригады. Восстановить электроснабжение планируется в течение ближайшего часа.

В настоящее время электроснабжение восстановили.

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