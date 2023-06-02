Более 30% жителей Сибири считают, что их работу можно заменить нейросетью

Среди соискателей Сибири 31% респондентов старше 18 лет считают, что их профессию возможно заменить нейросетями и искусственным интеллектом, следует из данных опроса российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Угроза «точно существует» считают 8% из них, а 22% полагают, что угроза существует «скорее всего». При этом большинство, а именно 66%, в данный момент не видят таких рисков.

Наибольшее число опрошенных, полагающих, что их скоро заменит искусственный интеллект - в области маркетинга, рекламы и PR (43%), финансов и бухгалтерии (40%), административного персонала (40%), продаж и обслуживания клиентов (38%), а также управления персоналом, тренингов (33%).

Меньше всего беспокоит возможная угроза представителей таких профессиональных областей, как стратегия, инвестиции, консалтинг (22%), производство, сервисное обслуживание (25%), юриспруденция (26%), информационные технологии (26%), транспорт, логистика и перевозки (31%).

По мнению опрошенных, искусственный интеллект в ближайшее время сможет заменить специальности: переводчик (66%), аналитик данных (56%), специалист колл-центра (55%), бухгалтер (48%), корректор (45%), IT-специалист (40%) и редактор (40%).

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Лолита Белова