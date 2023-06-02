На Кубани ожидается потепление и прекращение осадков

3 июня в Краснодарском крае ожидается потепление и прекращение осадков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В пятницу, 2 июня, в регионе еще будут идти дожди и будет ощущаться влияние уходящего на северо-восток циклона. Специалист отметил, что облаков станет меньше, но короткие дожди, местами с грозами, еще пройдут. Температура воздуха пока останется немного ниже климатической нормы.

«Температура воздуха +23…+25°. Ветер западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что около нормы»,— отметил Михаил Леус.

Татьяна Ручкина

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