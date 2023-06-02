В Башкирии приняли закон о финансировании ремонта трамвайных путей из дорожного фонда

В Башкирии средства на ремонт трамвайных путей начнут выделять из регионального дорожного фонда. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что средства дорожного фонда могут направляться на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей (за исключением контактных сетей и тяговых подстанций), находящихся на одном уровне с проезжей частью, в случае, если проводится капитальный ремонт или строительство дорог. Кроме того, муниципалитеты смогут получить на эти цели межбюджетрные трансферты в виде субсидий. Ранее дорожный фонд не финансировал ремонт трамвайных путей.

Изменения в закон о дорожном фонде приняты по инициативе министерства транспорта Башкирии. В прошлом году аналогичный законопроект был принят на федеральном уровне.

В новой редакции закона также предусмотрено, что доходы от эксплуатации платных автодорог должны поступать в дорожный фонд.

Наталья Балыкова

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