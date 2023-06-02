Шесть новых автомобилей переданы лесным инспекторам Ростовской области

Инспекторам лесного надзора в Ростовской области передано шесть новых автомобилей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Новые машины будут использовать в межрайонных отделах министерства природных ресурсов и экологи. В ближайшее время планируется закупка еще двух автомобилей для инспекторов лесного надзора.

«Убежден, что новая техника, которую получили инспекторы, позволит эффективно бороться с нарушителями природоохранного законодательства», - цитирует пресс-служба правительства Ростовской области министра минприроды региона Михаила Фишкина.

Анастасия Назарова