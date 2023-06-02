Экс-главу комитета дорожного хозяйства Челябинска оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил в силе продление срока содержания под стражей бывшему председателю комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринату Кучитарову. Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями экс-чиновник останется в СИЗО как минимум до 5 июля. Об этом сообщают в суде.

Сторона защиты в апелляции просила смягчить обвиняемому меру пресечения до домашнего ареста. Облсуд с учетом доводов прокурора оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

Ринат Кучитаров находится под стражей с момента задержания в декабре прошлого года. Как считает следствие, в 2020 году глава комитета дорожного хозяйства намеренно завысил начальную цену контракта на озеленение центра города, в дальнейшем оплатил его и невыполненные работы на сумму 8 млн руб.

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