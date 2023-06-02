Глава Башкирии подписал закон о выплатах семьям погибших на СВО сотрудников Росгвардии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал поправки в закон «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих)», в название которого включено упоминание «лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ». Согласно поправкам, в случае гибели сотрудников Росгвардии, имевших специальные звания полиции и принимавших участие в специальной военной операции с 30 сентября 2022 года, их членам семей также будет выплачиваться в равных долях 2 млн руб.

Ранее такие выплаты получали только военнослужащие.

В 2022 году 739 членам семей погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции было выплачено из бюджета Башкирии 548,3 млн руб.

Влада Шипилова

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