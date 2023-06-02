В центре Ростова 4 июня ограничат движение для проведения Всероссийского полумарафона

В воскресение 4 июня часть центральных улиц Ростова-на-Дону будет перекрыта в связи с проведением 7-го Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Так с 08:00 по 13:00 для транспорта будет закрыта пл. Театральная.

С 11:00 до 11:15 будут перекрыты участки Театральной площади - ул. Б. Садовой - ул. Б. Садовая/пер. Крепостной (разворот) - ул. Б. Садовая - Театральная площадь.

С 09:30 до 10:30 проезд закроют по маршруту Театральная площадь - ул. Б. Садовая - ул. Б. Садовая/пр. Соколова (разворот) - ул. Б. Садовая - Театральная площадь – ул. Советская – ул. Советская/6-я Линия (разворот) –ул. Советская – Театральная площадь.

Также с 09:00 до 10:00 ограничат движение на участках дорог по Театральной площади - ул. Б. Садовая – пр. Соколова – ул. Седова – Ворошиловский мост (правая и средняя полосы верховой (левой) части) - съезд с Ворошиловского моста – ул. Левобережная – западный пешеходно-транспортный проезд к стадиону «Ростов Арена» (разворот) – ул. Левобережная – съезд с Ворошиловского моста – Ворошиловский мост (правая и средняя полосы верховой (левой) части) – ул. Седова – пр. Соколова – ул. Б. Садовая – Театральная площадь – ул. Советская – ул. Советская/ул. 15-я линия (разворот) – ул. Советская – Театральная площадь.

С 09:00 до 11:00 будет закрыто движение по маршруту ул. Б. Садовая – пр. Соколова – ул. Седова – Ворошиловский мост (правая и средняя полосы верховой (левой) части) - съезд с Ворошиловского моста – ул. Левобережная – западный пешеходно-транспортный проезд к стадиону «Ростов Арена» (разворот) – ул. Левобережная – съезд с Ворошиловского моста – Ворошиловский мост (правая и средняя полосы верховой (левой) части) – ул. Седова – пр. Соколова – ул. Б. Садовая – Театральная площадь – ул. Советская – ул. Советская/ул. 15-я линия (разворот) – ул. Советская – Театральная площадь (2 круга).

Анастасия Назарова