Половина уральских компаний намерена расширить штат до конца года

Порядка 51% компаний Уральского федерального округа намерены увеличить численность сотрудников до конца этого года. О возможном сокращении штата заявляют 14% работодателей, сообщается в исследовании HeadHunter.

Почти треть (31%) опрошенных компаний отмечают, что не планируют никаких изменений в численности персонала, 4% — еще не определились.

Работодатели, заявляющие о возможном сокращении штата, чаще всего заявляют о готовности расстаться с специалистами по продажам (32%) и подбору кадров (18%), сотрудниками внутренних отделов и административного звена. В то же время готовые расширить штат компании в первую очередь готовы нанимать линейный персонал (50%), сотрудников на связанные с продажами позиции (44%), IT-специалистов (23%).

По сведениям HeadHunter, около 60% уральских работодателей фиксируют увеличение затрат на подбор персонала по сравнению с 2022 годом. Снижение этой статьи расходов в этом году отмечают 9% компаний.

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