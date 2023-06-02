55% жителей Ижевска считают свое детство счастливее, чем у современных ребят

В столице Удмуртии 55% опрошенных местных жителей не считают детство современных детей более счастливым, чем свое. Как сообщает пресс-служба SuperJob, свою позицию респонденты объясняют зависимостью детей от гаджетов, нехваткой живого общения и подвижных игр на свежем воздухе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Однако 22% ижевчан убеждены, что современные дети счастливее. Связывают это с тем, что ребятам уделяют больше внимания родители, а современные технологии предоставляют большие возможности. Еще 23% респондентов затруднились ответить на вопрос.

При этом чем старше респонденты, тем чаще они склонны идеализировать свое детство и критиковать душевное состояние современных детей. Так, если среди опрошенных в возрасте до 34 лет такую позицию разделяют 35%, то среди горожан старше 45 лет — 48%.