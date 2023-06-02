В Омске будут созданы патрули для контроля за пляжами

Мэр Омска Сергей шелест поручил создать мобильные группы для патрулирования водных объектов. «Столбик термометра обещает превысить отметки в +35 градусов и даже в + 37 градусов. И все мы понимаем, что жара повлечет тысячи людей и на городские пляжи, и в места несанкционированного купания. Некоторые отдыхающие принесут к воде не только полотенца, но и взрослые напитки. Никому же не нужно объяснять, что бывает, если умножить одни градусы на другие», - написал мэр в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

По словам Сергея Шелеста, в организацию патрулирования должны быть вовлечены не только мэрия, но также УМВД и МЧС России по Омской области. Группы будут работать в каждом округе, начиная со 2 июня. В том числе в выходные и праздничные дни, отметил мэр Омска. Особое внимание будет уделяться детям, пришедшим купаться без сопровождения взрослых и нетрезвым компаниям.

По данным Омского гидрометцентра на территории региона 2, 3 и 4 июня в регионе ожидается высокая температура воздуха – до +37 градусов.

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Лолита Белова