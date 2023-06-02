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Пять нарушений запрета продажи алкоголя выявили в Ижевске в День защиты детей

В ходе проверок соблюдения запрета на продажу алкоголя 1 июня, в День защиты детей, в столице Удмуртии выявили пять нарушений. В частности, по предварительным данным, их зафиксировали в магазинах по улице 7-я Подлесная, Ленина, Гусева, Гагарина и Лесозаводская. Об этом в Telegram рассказал министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Всего проверки прошли в 74 объектах. В проверенных объектах проведены профилактические беседы, а нарушителям грозит административная ответственность.

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