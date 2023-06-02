В суд передано дело сотрудницы новосибирской УК, допустившей падение снега на школьника

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело по факту некачественного оказания управляющей компанией услуг по содержанию придомовой территории (ст. 238 УК РФ). Обвинение предъявлено сотруднице УК, которая, по версии следствия, в декабре 2022 года не приняла мер по обеспечению безопасности людей, не организовала ограждение опасной территории многоквартирного дома сигнальными лентами и очистку крыши дома от накопленного снега.

В результате этого кусок наледи упал на проходившего мимо восьмилетнего мальчика, который получил различные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Фигурантке дела грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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Лолита Белова