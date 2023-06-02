Промпроизводство в Челябинской области выросло на 7,9% в январе-апреле

В Челябинской области продолжается рост промышленного производства. В январе-апреле 2023 года индекс промпроизводства составил 107,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле – 109,5% год к году, сообщает Челябинскстат.

По итогам четырех месяцев набольший рост показало обрабатывающее производство – 10%. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 0,8%, обеспечение электроэнергией, газом и паром – на 0,2%. Производство в сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» сократилось на 8,9% год к году.

В обрабатывающей отрасли в январе-апреле снизилось производство электрооборудования – на 12,4%, текстильных изделий – на 27,9%, одежды – на 6,6%, прочей неметаллической продукции – 4,6%, а также полиграфическая деятельность – на 28,7%. Наиболее значительно увеличилось изготовление готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 84,9%, напитков – 61,6%, прочих транспортных средств и оборудования – 52,6%, химических веществ и продуктов – на 25,2%, компьютеров и электронных изделий – на 23,3%, лекарственных средств и медицинских материалов – 20,3%. Металлургической производство в январе апреле выросло на 5,1%.

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