«Кортрос-Пермь» планирует построить в микрорайоне ДКЖ еще 35,6 тыс. кв. м жилья

Компания «Кортрос-Пермь» обратилась в пермскую комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на своем участке, ограниченном улицами Энгельса и Углеуральская подзоны с высотностью 8 и 25 этажей. Как сообщила на недавнем заседании комиссии по ПЗЗ представитель краевого минимущества, к заявлению «Кортрос-Пермь» приложено соглашение с администрацией Перми по развитию социнфраструктуры. На указанной территории предполагается периметральная жилая застройка с высотными акцентами, площадку освоят в течение 5 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Члены комиссии по землепользованию и застройке проголосовали за то, чтобы направить проект на публичные слушания.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в «Кортрос-Пермь», на участке, ограниченном улицами Энгельса и Углеуральская, разместят 35,6 тыс. кв. м жилья и 2,7 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Строительство соцобъектов в этом жилом комплексе девелопер не планирует, в соответствии с соглашением о развитии социнфраструктуры компания перечислит в городской бюджет взнос более 110 млн руб. «Кортрос-Пермь» рассчитывает выйти на строительно-монтажные работы по этому проекту в IV квартале 2023 года, а завершить его – в IV квартале 2028 года.

Отметим, что «Кортрос-Пермь» уже возводит в микрорайоне ДКЖ жилой квартал «iLove», в районе ул. Герцена и будущей ул. Строителей. В 2022 году «Кортрос-Пермь» также приобрела земельный участок площадью 2,8 га по ул. Барамзиной, 10, где тоже возведут жилой комплекс. Эту площадку в границах улиц Энгельса и Углеуральская компания приобрела в 2021 году.