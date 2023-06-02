Площадь пожаров в Свердловской области выросла до 5,2 тыс. гектаров

В Свердловской области к 2 июня действовало 23 лесных пожара на общей площади 5,2 тыс. гектаров, из них 17 пожаров на площади 4,3 тыс. гектаров локализованы. Сутками ранее фиксировались пожары на общей площади 5 тыс. гектаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. За последние сутки в регионе ликвидировано 12 лесных пожаров, в том числе в в Верхней Пышме на площади 24 гектара, в Режевском городском округе – 23 гектара, в Сосьвинском городском округе – 18 гектаров.

В тушении пожара принимают участие около 900 сотрудников Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств, а также лесопользователей. Задействовано более 140 единиц спецтехники, в том числе спецавиация.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить контроль и меры профилактики природных пожаров. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки.

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