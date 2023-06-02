Тайвань и США подписали первое соглашение в рамках двусторонней торговой инициативы

Тайвань и США подписали в Вашингтоне первое соглашение в рамках двусторонней торговой инициативы, запущенной в 2022 году. Об этом сообщил офис по торговым переговорам при Исполнительном юане (правительство Тайваня), сообщение приводит AP.

Согласно документу, Тайвань и США обязуются работать над содействием в торговле между собой и инвестиционных потоках. Они также договорились совершенствовать практику регулирования, продвигать меры по борьбе с коррупцией, сводить к минимуму пограничные формальности и поощрять развитие среднего и малого бизнеса. В рамках соглашения стороны также должны создать фонд, который позволит решать торговые и инвестиционные проблемы.

Соглашение не затрагивает снижение тарифов или вычетов, но устанавливает новую практику и процедуры, которые направлены на оптимизацию и укрепление торговых отношений США и Тайваня, отмечает Центральное информационное агентство.

Экс-министр экономики Тайваня и переговорщик Дэн Чжэньчжун назвал договор «самым масштабным и всеобъемлющим результатом торговых переговоров между США и Тайванем с 1979 года».

В августе прошлого года Вашингтон и Тайбэй начали официальные переговоры по инициативе в сфере торговли. Китай выступал против и призывал США остановить переговоры.

Олеся Павленко