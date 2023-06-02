Десятиклассник из Кузбасса стал советником Министра просвещения РФ

Кузбасский десятиклассник Егор Семенов стал советником Министра просвещения РФ. Школьник является победителем всероссийского конкурса «Школьная Лига Лекторов», сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. «Это первый случай в истории», - отметил глава региона.

Егор Семенов учится в школе Кемерова и ему 16 лет.

Отмечается, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов встретился со школьником на фестивале «Движение Первых», который стартовал 1 июня на ВДНХ в Москве. Тогда же министр предложил Егору Семенову должность своего советника по просветительской деятельности.

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Лолита Белова