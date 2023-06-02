В Кемеровский районный суд поступили письма о минировании

В Кемеровский районный суд поступило несколько писем с одинаковым содержанием о минировании, сообщает пресс-служба суда. Неизвестный сообщил при этом о минировании нескольких зданий судов в Кемерове и «потребовал перевести ему 1,3 млн руб. на указанный им номер телефона», сообщив, что если его условия не будут выполнены, то он убьет двоих детей».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По факту получения указанных писем сделаны обращения в соответствующие органы, сообщает также пресс-служба. «Ъ-Сибирь» направил запрос в полицию.