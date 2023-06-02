В Кемеровский районный суд поступили письма о минировании

В Кемеровский районный суд поступило несколько писем с одинаковым содержанием о минировании, сообщает пресс-служба суда. Неизвестный сообщил при этом о минировании нескольких зданий судов в Кемерове и «потребовал перевести ему 1,3 млн руб. на указанный им номер телефона», сообщив, что если его условия не будут выполнены, то он убьет двоих детей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По факту получения указанных писем сделаны обращения в соответствующие органы, сообщает также пресс-служба. «Ъ-Сибирь» направил запрос в полицию.

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Игорь Лавренков, Кемерово