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В Кемеровский районный суд поступили письма о минировании

В Кемеровский районный суд поступило несколько писем с одинаковым содержанием о минировании, сообщает пресс-служба суда. Неизвестный сообщил при этом о минировании нескольких зданий судов в Кемерове и «потребовал перевести ему 1,3 млн руб. на указанный им номер телефона», сообщив, что если его условия не будут выполнены, то он убьет двоих детей».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По факту получения указанных писем сделаны обращения в соответствующие органы, сообщает также пресс-служба. «Ъ-Сибирь» направил запрос в полицию.

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Игорь Лавренков, Кемерово

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